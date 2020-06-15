سميرة سعيد تستغل أوقات الحظر في الحفاظ على رشاقتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 03:10 مساء
تستعد سميرة سعيد لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد (أرشيفية: الإنترنت)

استغلت الفنانة المغربية سميرة سعيد أوقات الحظر في ممارسة الرياضة والحفاظ علي رشاقتها، حيث نشرت فيديو من خلال حسابها علي موقع "إنستغرام" وهي تمارس الرياضة في الهواء الطلق، حيث كتبت علي الفيديو "الحظر شجعني على الأكل شوية.. والرياضة أكثر".

آخر أعمال المطربة الملقبة بـ"الديفا" كان فيديو كليب أغنيتها "يوم من عمرنا"، التي طرحتها في ألبوم "عايزة أعيش" 2015 عبر قناتها على "يوتيوب".

ألبوم سميرة سعيد "عايزة أعيش" ضم 12 أغنية هي "عايزة أعيش"، "احتمال وارد"، "أوقات"، "يا لطيف"، "محصلش حاجة"، "ما اضمنش نفسى"، "إنسانة مسئولة"، "هوا هوا"، "معنديش وقت"، "جرالك إيه"، "أيوه اتغيرت"، "حب".

ومن ناحية أخرى تستعد سميرة، لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم "قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان.

وغنت الفنانة المغربية في رمضان الماضي، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين ومن توزيع نادر حمدي.

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