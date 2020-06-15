ماكرون: فرنسا لن تمحو التاريخ أو تزيل التماثيل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 02:13 مساء
رجلان يشاهدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حانة في مدينة نيس (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إن التصدي للعنصرية يجب ألا يقودنا لإعادة كتابة التاريخ «بكراهية» تعليقا على احتجاجات عالمية لمقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة.

واستهدف بعض المحتجين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بالعالم تماثيل لرموز تاريخية ترتبط بالعبودية أو انتهاكات حقوق الإنسان بالماضي، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال ماكرون في خطاب تلفزيوني للشعب الفرنسي «سأكون واضحا للغاية الليلة، أبناء وطني الجمهورية لن تمحو أي اسم من تاريخها، لن تنسى أيا من أعمالها الفنية، لن تزيل التماثيل».

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