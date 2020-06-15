البيرو ستسمح بعدد محدد من الزوار لقلعة ماتشو بيتشو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 12:04 مساء
مدينة ماتشو بيتشو القديمة التابعة لحضارة الانكا (أ ف ب)

سيستقبل موقع ماتشو بيتشو العائد لحضارة الإنكا ويعتبر معلما سياحيا رئيسيا في البيرو ربع عدد زواره فقط مع إعادة فتحه في يوليو أثر جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأغلق الموقع مدة زادت عن ثلاثة أشهر، وأوضح جان-بول بينافينته حاكم ولاية كوسكو في جنوب اليلاد حيث الموقع السياحي إن "قلعة ماتشو بيتشو ستستقبل 675 زائرا محليا وأجنبيا في اليوم فقط"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وينبغي على السياح الزائرين وضع الكمامة فيما سيحظر الدخول إلى بعض المناطق في الموقع، وتعتبر البيرو ثاني أكثر دولة تضررا من فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية وراء البرازيل مع تسجيل 225 ألف إصابة رسميا أدت 6500 منها إلى لوفاة، وسكان البلاد محجورون منذ 16 مارس الماضي.

وتقع ماتشو بيتشو على مسافة 80 كيلومترا شمال غرب مدينة كوسكو وقد اكتشفها العام 1911 الأميركي حيرام بينغام وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ العام 1983.

وشيدت القلعة الحجرية الذي يعني اسمها "الجبل القديم" في لغة كيتشوا، في عهد الأمبراطور باتشاكوتيك (1438-1471)، وتقع في وسط محمية طبيعية تمتد على أكثر من 35 ألف هكتار، وكان يزورها بشكل وسطي ألفان إلى ثلاثة آلاف شخص يوميا قبل الجائحة، والعام الماضي، زارها أكثر من 1,5 مليون سائح، معظمهم أجانب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية تاجوراء تطلق اسم سلطان عثماني على أحد شوارعها
ليبيا
السعودية تزيل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارعها
عربى
الفخفاخ : تونس «فازت» في معركة «كورونا»
دولى
أول تعليق من القيادة العامة على «فيديو تعذيب العمالة المصرية»
ليبيا
متظاهرون ضد العنصرية واللامساواة يشكّلون سلسلة بشرية في برلين (فيديو)
دولى
مصر: استئناف حركة الطيران بجميع المطارات بداية يوليو
عربى
فرنسا تندد بالتدخل التركي «غير المقبول» في ليبيا
ليبيا
أول تعليق من بوتين على التظاهرات في الولايات المتحدة
دولى
«منظمة الصحة» تحسم الجدل حول الرضاعة الطبيعة وإصابة الأطفال بـ«كورونا»
طب وصحة
عقيلة صالح: أطلعت تبون على مبادرة للحل وتعهد بالتنسيق مع مصر وتونس
ليبيا
تبون يحدد مشاركة الجيش في عمليات خارج الجزائر تحت مظلة المنظمات الدولية (فيديو)
دولى
«مسار».. مبادرة إعلامية شابة تناهض خطاب الكراهية
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شطب حراشف آكل النمل من اللائحة الصينية للأدوية التقليدية