انتحار الممثل البوليوودي الشهير سوشانت سينغ راجبوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 04:00 مساء
الممثل البوليوودي سوشانت سينغ راجبوت في مومباي، 7 يناير 2019 (أ ف ب)

توفي الممثل البوليوودي سوشانت سينغ راجبوت الذي اشتهر خصوصا بتجسيد شخصية لاعب الكريكيت إم إس دوني في فيلم تلفزيوني، وفق ما أعلنت الشرطة في مومباي الأحد.

وقال الناطق باسم شرطة مومباي برانايا أشوك لوكالة "فرانس برس"، "عثرت الشرطة على جثة سوشانت سينغ راجبوت في منزله بعد ظهر اليوم (الأحد)" مؤكدا أن الشاب البالغ من العمر 34 عاما انتحر.

وعانى راجبوت الذي شارك في أفلام تلفزيونية وسينمائية من الاكتئاب.

وتوفي بعد أيام قليلة على الموت المفاجئ لمديره السابق ديشا ساليان.

وجاء في بيان صادر عن فريق إدارة أعمال راجبوت "يؤلمنا أن نعلن أن سوشانت سينغ راجبوت لم يعد معنا".

وغرّد النجم ساه روخان مرفقا تغريدته بصورة ذاتية تظهره إلى جانب راجبوت "سأفتقده كثيرا.. وسأفتقد طاقته وحماسته وابتسامته".

أما أكشاي كومار فكتب على "تويتر" أنه "صدم" بالخبر وأصبح "عاجزا عن الكلام" وقال "كان فنانا موهوبا جدا.. منح الله عائلته القوة".

ولد راجبوت في باتنا في ولاية بيهار (شرق) وتخلى عن دراساته في الهندسة لمتابعة مهنة في التمثيل والرقص.

نال فرصته الكبرى في بوليوود في العام 2013 من خلال فيلم "كاي بو تشي" الذي يدور حول لعبة الكريكيت والحب والسياسة والذي نال استحسان النقاد في مهرجان برلين السينمائي.

وكان أحدث أعماله الدراما الكوميدية "تشيشوري" وفيلم الإثارة "درايف" وكلاهما صدر العام الماضي.

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