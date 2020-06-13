مسابقة «فارس الإبداع العربي» للكتاب تعلن شروط المشاركة

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة «فارس الإبداع العربي 2020» للكتاب الجديد، الذي لم يسبق نشره والتي تقام بالتعاون المشترك بين مؤسسة «النيل والفرات» للطبع والنشر والتوزيع وجريدة «صدى المستقبل» الليبية الورقية، شروط المشاركة للكتاب والمؤلفين والشعراء والأدباء بفروعها المكونة من الشعر الفصيح وشعر العامية والزجل الشعبي العربي والقصة والرواية والدراسات النقدية والأبحاث والمقال والتأليف المسرحي.

وقال منسق المسابقة في ليبيا حمدي عيسى الطيرة، لـ«بوابة الوسط»، إن اللجنة المنظمة حددت شروط المشاركة وهي أن يكون «المتسابق عربيًّا، وألا تتضمن المشاركة محتوى مسيئًا للأديان أوتصفية حسابات عدائية مع الأشخاص أوالدول أومحتوى لا أخلاقي، وأن يكون كامل الكتاب لا يزيد على 80 صفحة من القطع الصغير أو40 صفحة بصيغة (وورد) وسيتم تجاهل المشاركات التي تصلنا بصيغة(PDf)».

وأشار الطيرة إلى أن جوائز المسابقة هي «طبع الكتاب الفائز بالمركز الأول، ودرع فارس الإبداع العربي، وميدالية وشهادة تقدير، وبطاقة الحصول على اللقب، ونشر الكتاب الفائز بالمركز الأول على صفحات جريدة صدى المستقبل، ويحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على كل الجوائز باستثناء طبع الكتاب».

ولفت الطيرة إلى أن اللجنة المنظمة للمسابقة تتلقى المشاركات على صفحة مجموعة مسابقة فارس الإبداع العربي على «فيسبوك» أوعلى إيميل الشاعر ناجي عبد المنعم « nagyegy200064@gmail.com»، وأن آخر مهلة لاستلام المشاركات هي نهاية شهر يونيوالجاري.

وسوف يجري إعلان الفائزين في 31 من شهر يوليوالمقبل، بينما سيقام حفل توزيع الجوائز والتكريم في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل بمدينة بنغازي في حال عادت الحياة إلى طبيعتها وانتهاء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس(كوفيد19) المعروف بكورونا المستجد.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمسابقة تتكون من المشرف العام، الأديب المستشار أشرف بدير، ورئيس لجنة التحكيم الشاعر الناقد عبد العزيز بندق، ورئيس مجلس إدارة جريدة صدى المستقبل الأديب إبراهيم عبد الحميد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل والفرات الشاعر الناقد ناجي عبد المنعم.