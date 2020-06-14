في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر سعد عمران نافو

في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوا ت، رحل عنا الكاتب والصحفي والإذاعي، والقائد الكشفي سعد عمران نافو، ولد في واحة أوجله سنة 1948، وانتسب للكشافة مبكرا إذ التحق بها منذ مرحلة دراسته الابتدائية، لينتظم بها منذ 1958 وبسبب ميوله المبكرة للكتابة والصحافة، واهتمامه بالأعلام تولى مهمته أثناء فعاليات المخيم العربي السادس الذي أقيم بغابة جود دائم سنة 1966.
وفي سنة 1970 تولى، مع رفيقه الكشاف أحمد أنور، والقائد سالم سويكر، والقائد محمد البكوش وبرعاية الدكتور منصور الكيخيا مهام مجلة "جيل ورسالة" التي أصدرتها مفوضية كشاف بنغازي. ثم تولى مهمة مفوض حلقة المتقدم من كشاف بنغازي، ومنها امتهن الإعلام كاتبا وقاصا وصحفيا ومعدا لبرامج إذاعية، متميزا بأسلوبه الساخر، ودفئه ودماثة أخلاقه ليصبح اسما بارزا ورائدا من رواد الإعلام الليبي، حاضرا ومشاركا في الملتقيات والندوات، وكاتبا منتظم الإنتاج في الصحف.
ومن بعد تحجيم مؤسسة الكشاف وإنهائها في العهد الجماهيري تفرغ بالكامل للعمل بمؤسسة الصحافة والإعلام، وتولى وظائفها المختلفة في المنطقة الشرقية إلى أن ترأسها، واستمر بها من بعد سقوط النظام الجماهيري جنديا يقوم بكل ما يكلف به إلى أن أقعده المرض وغادرنا بعد معاناة طويلة يوم 14\6\ 2015