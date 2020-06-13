شرط جديد للترشح للأوسكار

تمثال أوسكار في كاليفورنيا (أ ف ب)

ستشكل أكاديمية فنون وعلوم السينما مجموعة لتطوير إرشادات التنوع والشمول، التي سيتعين على صانعي الأفلام تلبيتها حتى تصبح أعمالهم مؤهلة للترشح لجوائز الأوسكار، حسب ما أعلنت الجمعة.

وأوضحت الأكاديمية، التي تعرضت لانتقادات لأنها لم تكرم سوى عدد محدود جدا من الأفلام والمبدعين من غير البيض، أن تلك الخطوة وخطوات أخرى تمثل مرحلة جديدة من مساع مدتها خمس سنوات لتعزيز التنوع، وفق «رويترز».

وفي بيان، قالت المجموعة إنها ستعمل مع نقابة المنتجين الأميركية على تشكيل فرقة عمل من قادة الصناعة لتطوير «معايير التمثيل والشمول» لتصبح الأعمال مؤهلة لجوائز الأوسكار بحلول 31 يوليو، والتي «ستشجع ممارسات التوظيف العادلة على الشاشة وخارجها».

ولن تنطبق القواعد على الأفلام التي ستتنافس على جوائز الأوسكار في الحفل المقبل في العام 2021.

وزادت الانتقادات للأكاديمية في العام 2015 بوسم أوسكار أبيض، الذي كان انتقادا لحقيقة أن المرشحين في فئات التمثيل كانوا من البيض. وردت الأكاديمية بمضاعفة عدد النساء والملونين في صفوفها، التي لا ينضم لها سوى بدعوة.

ومع ذلك، بحلول العام 2019، كان 32% فقط من أعضائها البالغ عددهم 8000 تقريبا من النساء و16% من الملونين، وستعلن أسماء أعضاء جدد الشهر المقبل.