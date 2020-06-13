شرط جديد للترشح للأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يونيو 2020, 12:38 مساء
تمثال أوسكار في كاليفورنيا (أ ف ب)

ستشكل أكاديمية فنون وعلوم السينما مجموعة لتطوير إرشادات التنوع والشمول، التي سيتعين على صانعي الأفلام تلبيتها حتى تصبح أعمالهم مؤهلة للترشح لجوائز الأوسكار، حسب ما أعلنت الجمعة.

وأوضحت الأكاديمية، التي تعرضت لانتقادات لأنها لم تكرم سوى عدد محدود جدا من الأفلام والمبدعين من غير البيض، أن تلك الخطوة وخطوات أخرى تمثل مرحلة جديدة من مساع مدتها خمس سنوات لتعزيز التنوع، وفق «رويترز».

وفي بيان، قالت المجموعة إنها ستعمل مع نقابة المنتجين الأميركية على تشكيل فرقة عمل من قادة الصناعة لتطوير «معايير التمثيل والشمول» لتصبح الأعمال مؤهلة لجوائز الأوسكار بحلول 31 يوليو، والتي «ستشجع ممارسات التوظيف العادلة على الشاشة وخارجها».

ولن تنطبق القواعد على الأفلام التي ستتنافس على جوائز الأوسكار في الحفل المقبل في العام 2021.

وزادت الانتقادات للأكاديمية في العام 2015 بوسم أوسكار أبيض، الذي كان انتقادا لحقيقة أن المرشحين في فئات التمثيل كانوا من البيض. وردت الأكاديمية بمضاعفة عدد النساء والملونين في صفوفها، التي لا ينضم لها سوى بدعوة.

ومع ذلك، بحلول العام 2019، كان 32% فقط من أعضائها البالغ عددهم 8000 تقريبا من النساء و16% من الملونين، وستعلن أسماء أعضاء جدد الشهر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بولتون يتهم ترامب في كتاب بارتكاب «تجاوزات» كثيرة تعرضه للمساءلة
دولى
غوتيريس: أسلحة صُنعت في إيران استُخدمت في الهجمات على السعودية
عربى
سفير الإمارات بواشنطن: لا تطبيع مع إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة الغربية
عربى
الخارجية الأميركية: تدفق الأسلحة الروسية ومرتزقة فاغنر أدى إلى التدخل التركي ...
ليبيا
أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
فيديو.. تقارير: تظاهرات وعنف في شوارع لبنان بعد انهيار غير مسبوق لسعر الليرة ...
عربى
توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تمنح سنة استثنائية لطلبة سنوات النقل بالمرحلة الثانوية
ليبيا
وصول 1621 مواطنا من مصر إلى أماكن الحجر الصحي بطبرق خلال 6 أسابيع
ليبيا
رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن
دولى
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا