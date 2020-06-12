العثور على أقدم منحوتة في شرق آسيا

أقدم منحوتة في شرق آسيا عثر عليها في الصين، 9 يونيو 2020 (أ ف ب)

اكتشفت منحوتة نفذت على عظمة محروقة وتمثل طائرا صغيرا في الصين، وهي تعود إلى 13500 عام، وقد صنّفت كأقدم تمثال صغير في شرق آسيا، وفق دراسة نشرت في مجلة «بلوس وان» العلمية.

وعثر على هذه المنحوتة بين بقايا حيوانات محترقة وقطع من الخزف في لينغجينغ في شمال وسط مقاطعة هينان، وهي منطقة يعتقد أنها موطن لبعض أقدم الحضارات في الصين، وفق «فرانس برس».

وقال فرانشيسكو ديريكو من جامعة بوردو، الذي شارك في البحث، إن التمثال هو «أقدم منحوتة معروفة من شرق آسيا».

وأوضح: «إنها تظهر أن النحت في هذه المنطقة بدأ قبل 13500 عام على الأقل، ويسد فجوة في معرفتنا لأصل الفن في هذه المنطقة الشاسعة».

واكتشف هذا العمل زانيانغ لي المؤلف الرئيسي للبحث، الذي يجري حفريات أثرية في لينغجينغ منذ العام 2005.

وكشفت عمليات الحفر في المنطقة حتى الآن عن 11 طبقة مختلفة تعود إلى ما بين 120 ألف عام والعصر البرونزي.

ويبلغ طول المنحوتة 19.2 ميليمتر وعرضها 5.1 مليمتر وارتفاعها 12.5 ميليمتر.

ولم يتمكن الباحثون من استخدام الكربون المشع لمعرفة عمر المنحوتة لأنه كان سيحدث ضررا بها. وبدلا من ذلك، أرّخوا عظاما مماثلة وجدت إلى جانبها.

وبهذه الطريقة، قدّروا أن هذا العمل يعود إلى 13500 عاما، علما بأن أقدم تماثيل معروفة في هذه المنطقة كانت تعود إلى نحو 8500 عام.