سيلين ديون تعود لمهرجان «فيياي شارو» الفرنسي العام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 01:07 مساء
المغنية الكندية سيلين ديون خلال الحفلة في مركز فيديوترون في مدينة كيبيك (أ ف ب)

تعود سيلين ديون التي قطعت جولتها العالمية بسبب جائحة «كوفيد-19» إلى فرنسا اعتبارا من مارس 2021، وستشارك في مهرجان «فيياي شارو» في 15 يوليو 2021 بعدما كانت مشاركتها مقررة في دورة 2020.

وستستأنف النجمة الكندية جولتها في أوروبا وتقيم اعتبارا من 19 مارس 2021 ست حفلات في «لا ديفانس أرينا» في باريس، ثم ستتوقف في 32 مدينة حتى يوليو 2021 من بينها كاريه في غرب البلاد في إطار مهرجان «فيياي شارو»، الذي كان يفترض أن تغني فيه خلال الصيف الحالي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت النجمة العالمية في بيان: «كنت أتمنى فعلا أن أعود إلى المسرح هذا العام، لكن ما من شيء أهم من صحة الجميع وسلامتهم، العالم بأسره مر بلحظات صعبة جدا خلال الجائحة وأنا أتعاطف مع كل الذين عانوا».

أما بالنسبة للحفلات التي أرجئت في أميركا الشمالية فستعلن التواريخ الجديدة لها قريبا، وستبقى البطاقات المباعة العام 2020 صالحة للحفلات الجديدة.

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