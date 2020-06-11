إلغاء دورة 2020 من مهرجان كواتشيلا الموسيقي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 12:25 مساء
مهرجان كواتشي في إينديو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

ألغيت دورة العام 2020 من مهرجان كواتشيلا الموسيقي الأميركي، التي سبق أن أرجئت إلى أكتوبر بسبب جائحة «كوفيد-19»، على ما أعلنت السلطات الصحية.

ويقام المهرجان سنويا في أبريل عادة في إينديو في صحراء كاليفورنيا «غرب الولايات المتحدة»، وكان من الفنانين المشاركين هذا العام ترافيس سكوت وفرانك أوشن وريدج غنست ذي ماشين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأرجئ المهرجان في فترة أولى إلى أكتوبر بسبب الجائحة إلا أن السلطات الصحية في منطقة ريفرسايد أشارت إلى خطر محتمل بعودة ظهور فيروس «كورونا المستجد» فتقرر الإلغاء، وقالت السلطات إنه في غياب لقاح أو علاج لهذا المرض كان يستحيل على أي حال إقامة المهرجان بموجب القواعد المعتمدة في ولاية كاليفورنيا، ويستقطب المهرجان آلاف المشاركين على عطلتي أسبوع متتاليتين.

وقال كامرون كايزر المسؤول الصحي في ريفرسايد: «نظرا إلى الظروف والتوقعات ما كنت لأشعر بارتياح بالمضي قدما بإقامة المهرجان»، وسبق لمهرجانات ثقافية أخرى كثيرة أن ألغيت في الولايات المتحدة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
أسر ضحايا «كورونا» في إيطاليا يرفعون دعاوى أمام القضاء
دولى
بوتين وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
السيسي يبحث مع ترامب الأزمة الليبية في ضوء «إعلان القاهرة»
ليبيا
إيطاليا تقر تعديلات بقواعد نصف نهائي الكأس
رياضة عالمية
السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر
ليبيا
قاموس
ثقافة وفن
الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا