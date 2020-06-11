إلغاء دورة 2020 من مهرجان كواتشيلا الموسيقي الأميركي

مهرجان كواتشي في إينديو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

ألغيت دورة العام 2020 من مهرجان كواتشيلا الموسيقي الأميركي، التي سبق أن أرجئت إلى أكتوبر بسبب جائحة «كوفيد-19»، على ما أعلنت السلطات الصحية.

ويقام المهرجان سنويا في أبريل عادة في إينديو في صحراء كاليفورنيا «غرب الولايات المتحدة»، وكان من الفنانين المشاركين هذا العام ترافيس سكوت وفرانك أوشن وريدج غنست ذي ماشين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأرجئ المهرجان في فترة أولى إلى أكتوبر بسبب الجائحة إلا أن السلطات الصحية في منطقة ريفرسايد أشارت إلى خطر محتمل بعودة ظهور فيروس «كورونا المستجد» فتقرر الإلغاء، وقالت السلطات إنه في غياب لقاح أو علاج لهذا المرض كان يستحيل على أي حال إقامة المهرجان بموجب القواعد المعتمدة في ولاية كاليفورنيا، ويستقطب المهرجان آلاف المشاركين على عطلتي أسبوع متتاليتين.

وقال كامرون كايزر المسؤول الصحي في ريفرسايد: «نظرا إلى الظروف والتوقعات ما كنت لأشعر بارتياح بالمضي قدما بإقامة المهرجان»، وسبق لمهرجانات ثقافية أخرى كثيرة أن ألغيت في الولايات المتحدة.