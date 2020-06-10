محمد ربيع ينتهي من تصوير فيلم «حاسب تحلم»

المنتج ممدوح سبع والروائية ريم بسيوني (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى المخرج محمد ربيع من تصوير المشاهد الخارجية الأخيرة لفيلم «حاسب تحلم»، والذي يجمع في بطولته محمود ماجد مع شقيقه هشام ماجد وليلى عز العرب وأحمد خليل.

ويعد الفيلم أول تجربة مصرية تسافر نحو المستقبل لتجسيد حياة البشر بعد سنوات طويلة من سيطرة «السوشيال ميديا» بشكل يهدد حياتهم، مثلما أوضح محمد ربيع، حيث يتحول حلم أي شخص لحقيقة تؤثر على واقعه، وتصبح الأفكار والأحلام بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها حتى قبل تحقيقها، مع استحواذ كامل للعالم الافتراضي لمواقع «السوشيال ميديا» على اختيارات البشر وواقعهم ومستقبلهم، في تجربة درامية مختلفة عن السائد في عالم الأفلام الطويلة والسينمائية.

كما أضاف ربيع أنه انتهى بالفعل من كل مشاهد الفيلم رغم الصعوبات الحالية مع الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي لمكافحة تفشي فيروس «كورونا»، وينشغل حاليا بعمليات المونتاج واختيار الأغنية الدعائية للفيلم، مشيرا لكون فكرة الفيلم نفسها ربما تكون غريبة على عالم الأفلام المصرية، ويعد الفيلم بطولة جديدة للفنان محمود ماجد شقيق الفنان هشام ماجد.

«حاسب تحلم» من بطولة ليلى عز العرب وأحمد خليل، كما يشارك في بطولته كل من أحمد جمال سعيد وداليا شوقي وبكري قباقيبي وكمال الدبيكي وجيهان الشماشرجي ومهرة مدحت، وندى نادر ومن إنتاج «إنه»، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويقوم بتنفيذ الإنتاج عبدالرحمن الجرواني ويقوم بمهمة إدارة التصوير معتز إبراهيم، ويشهد ظهورا خاصا لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم.

ويعد فيلم «حاسب تحلم» مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه الناجح مع داليا شوقي ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول «مكتوب»، منذ سنتين، كما قدم ربيع العديد من الأعمال الفنية في مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية «وإيه يطمن» للفنان هاني عادل.

المنتج ممدوح سبع والروائية ريم بسيوني (خاص لـ بوابة الوسط)