تحويل «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» إلى عمل درامي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 05:44 مساء
المنتج ممدوح سبع والروائية ريم بسيوني (خاص لـ بوابة الوسط)

تعاقد المنتج ممدوح سبع رئيس مجلس إدارة شركة «فيلم فاكتوري» للإنتاج السينمائي، مع الروائية ريم بسيوني لتحويل روايتها الأخيرة «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية للعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة لمسلسل درامي، تلك الرواية التي تعد من الكتب الأكثر مبيعًا منذ صدورها العام 2018.

ويأتي ذلك بعد نجاح شركة «فيلم فاكتوري» في تقديم مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للروائي إبراهيم عبدالمجيد، حيث حقق نجاحا كبيرا على المنصات الرقمية.

الرواية تتكون من ثلاثة أجزاء مطبوعة في كتاب واحد تعتمد كلها على سيرة المماليك في مصر، منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر وذبح طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة، يقوم السرد في الرواية بأجزائها الثلاثة عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة، التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

المنتج ممدوح سبع والروائية ريم بسيوني (خاص لـ بوابة الوسط)
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