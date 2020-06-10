براءة أحمد عز وحبس شقيقة زينة في «مشاجرة العلمين»

أحمد عز مع محاميه أشرف عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

قضت محكمة جنح العلمين برئاسة المستشار أحمد السباعي، وأمين سر محمد أبوجبل، ببراءة الفنان أحمد عز من الاتهامات التي وجهت له من قبل شقيق الفنانة زينة، المعروفة بـ«مشاجرة فندق العلمين» وإلزامهما بالمصاريف.

كما قضت بمعاقبة شقيقة زينة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبمعاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبي، بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني الموقت، وألزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

من جانبه حرص أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد عز، على تهنئة موكله بالبراءة عبر صفحته على «فيسبوك» في أول رد فعل على الحكم.