براءة أحمد عز وحبس شقيقة زينة في «مشاجرة العلمين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 03:00 مساء
أحمد عز مع محاميه أشرف عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

قضت محكمة جنح العلمين برئاسة المستشار أحمد السباعي، وأمين سر محمد أبوجبل، ببراءة الفنان أحمد عز من الاتهامات التي وجهت له من قبل شقيق الفنانة زينة، المعروفة بـ«مشاجرة فندق العلمين» وإلزامهما بالمصاريف.

كما قضت بمعاقبة شقيقة زينة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وبكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبمعاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسي شلبي، بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني الموقت، وألزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

من جانبه حرص أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد عز، على تهنئة موكله بالبراءة عبر صفحته على «فيسبوك» في أول رد فعل على الحكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب