بعد حملة انتقادات.. استقالة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

المدير الفني للمهرجان القاهرة أحمد شوقي (اليمين) ورئيس المهرجان محمد حفظي (اليسار) خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة.(رويترز)

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الثلاثاء، استقالة مديره الفني أحمد شوقي، بعد أسبوع واحد من تعيينه بالمنصب، إثر حملة انتقاد طالته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان شوقي يعمل مساعدا للمدير الفني السابق للمهرجان يوسف شريف رزق الله، الذي توفي في يوليو 2019 قبل أن تصدر وزارة الثقافة قرارا رسميا بتعيينه في المنصب مطلع يونيو الجاري، وفقا لوكالة «رويترز».

لكن حملة شنها منتقدون لقرار تعيينه أعادت نشر بعض الآراء الشخصية له التي كتبها قبل سنوات على «فيسبوك»، وشملت عبارات مؤلمة ضد أحد أكبر أندية كرة القدم وجمهوره في مصر، كما شكك البعض في انتمائه السياسي، ورد شوقي ببيان عبر صفحته على «فيسبوك» اعتذر فيه عن منشوراته السابقة، وقال إن ما كتبه كان «في إطار المناوشات الكروية مع الأصدقاء»، كما أكد دعمه الدولة المصرية ومؤسساتها.

وذكر بيان للمهرجان أن اللجنة الاستشارية العليا عقدت اجتماعا «قبلت خلاله الاستقالة»، وقدمت الشكر إلى شوقي لما قدمه خلال عمله في الدورات السابقة.

وبدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الأول من يونيو استقبال مشاركات الأفلام لدورته الثانية والأربعين، التي قال رئيس المهرجان محمد حفظي إنها ستقام في نوفمبر المقبل «وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة».

