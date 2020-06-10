قاموس "ميريام-ويبستر" الأميركي سيغيّر تعريفه لكلمة عنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 11:39 صباحا
سيغير القاموس المرجعي الأميركي "ميريام-ويبستر" تعريفه لكلمة عنصرية (أ ف ب)

سيغير القاموس المرجعي الأميركي "ميريام-ويبستر" تعريفه لكلمة عنصرية بناء على اقتراح امرأة سوداء شابة أرادت أن تعكس بشكل أفضل اضطهاد الأشخاص الملونين.

واتصلت كينيدي ميتشوم التي تخرّجت حديثا من جامعة دريك في ولاية آيوا بإدارة "ميريام-ويبستر" التي تنشر قواميسها منذ العام 1847، لاقتراح تحديث للمصطلح، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت لشبكة "كموف" المحلية التابعة لـ"سي بي اس"، "لقد أخبرتهم بأنهم في حاجة إلى تضمين وجود اضطهاد منظم على مجموعة من الناس، لا يتعلق الأمر فقط بمسألة ’أنا لا أحب شخصا ما’"، وأكد مدير تحرير "ميريام-ويبستر" بيتر سوكولوفسكي أن المصطلح سيتم تعديله بعد طلب ميتشوم.

ويقدم القاموس حاليا ثلاثة تعريفات للعنصرية، وقال سوكولوفسكي إن التعريف الثاني قريب من وجهة نظر ميتشوم لكن "سنجعل ذلك أكثر وضوحا في إصدارنا التالي"، وفي النسخة الحالية من التعريف الثاني، العنصرية هي "عقيدة أو برنامج سياسي يقوم على افتراض العنصرية مصممة لتنفيذ مبادئها".

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