استقالة رئيس تحرير «بون-ابيتي».. والسبب صورة

صورة مؤرخة في 9 مايو 2013 لرئيس تحرير بونابيتي في نيفادا (أ ف ب)

دفعت صورة قديمة رئيس تحرير موقع ومجلة «بون-ابيتي» إلى أن يتقدم باستقالته رسميا.

وفي الصورة، يظهر آدم رابوبورت صابغا بشرته بلون غامق ليكون مشابها لسكان بورتوريكو، وهي دلالة على عدم التسامح مع الأحكام المسبقة والانتهاكات العنصرية في الولايات المتحدة، حسب «فرانس برس».

وتظهر الصورة التي التقطت في 2003 خلال حفلة أقيمت لمناسبة عيد هالوين، آدم رابوبورت وهو أبيض، يضع مستحضرات تجميل ليبدو أكثر سوادا وقلادة كبيرة في رقبته ليشبه شخصا من بورتوريكو.

وأعلن رابوبورت الإثنين استقالته على حسابه في «إنستغرام»، موضحا أنه يريد «التفكير في ما كان يتوجب عليه القيام به كفرد والسماح لبون-ابيتي بالمضي قدما».

وتابع: «سواء كان هذا زي هالوين غير مناسب أو أمورا لم أرها كرئيس تحرير، لم أحاول النظر بطريقة أكثر شمولية».

ومجلة «بون-ابيتي» تملك موقعا يضم ما يقرب من 20 مليون زائر شهريا وقناة على «يوتيوب» تضم ستة ملايين مشترك.