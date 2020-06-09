«بوينتر سيسترز» تفقد واحدة من الشقيقات الأربع

بوني بوينتر (يمين) مع شقيقتها أنيتا بوينتر في لوس انجليس في 10 أبريل 2019 (أ ف ب)

أعلنت فرقة «بوينتر سيسترز» وفاة بوني بوينتر إحدى الشقيقات الأربع اللواتي أسسن فرقة موسيقى البوب والريذم، عن 69 عامًا.

وبدأت الشقيقات الأربع، بوني وأنيتا وروث وجون، الغناء في كنيسة والدهن في أوكلاند، في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة، قبل أن يشتهرن في السبعينات.

ومن أشهر أغانيهن «آم سو إكسايتد» و«جامب (فور ماي لوف)»، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وحازت الفرقة أول جائزة «غرامي»، وهي أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية، عن أغنية «فيريتايل» في العام 1975.

ونالت الأغنية التي تشاركت بوني وأنيتا في تأليفها، جائزة أفضل أغنية ثنائية في مجال موسيقى الكانتري وقد سجلها ألفيس بريسلي بصوته لاحقًا.

وغادرت بوني بوينتر الفرقة في منتصف السبعينات لتنطلق في مسيرة فردية وحققت نجاحًا كبيرًا العام 1978 مع أغنية «هافن ماست هاف سنت يو».

وقالت أنيتا بوينتر عبر محطة «سي إن إن» التلفزيونية «عائلتنا محطمة» بوفاة بوني.