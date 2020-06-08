«سوذبيز» تعرض بورتريها ذاتيا لرامبرانت للبيع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 04:05 مساء
بورتيه رامبرانت الذي سيعرض في دار «سوذبيز» في صورة بتاريخ 8 يونيو 2020 (أ ف ب)

سيعرض واحد من آخر البورتريهات الذاتية لرامبرانت تعود ملكيته إلى جهات خاصة للبيع الشهر المقبل بسعر يتراوح بين 12 و16 مليون جنيه إسترليني، وفق ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات الإثنين.

ولم يتبقَ إلا ثلاثة بورتريهات ذاتية للرسام الهولندي في أيدي جهات خاصة. فقد باعت «سوذبيز» في لندن واحدًا العام 2003، وهناك رسم آخر في معرض اسكتلندا الوطني على سبيل الإعارة طويلة الأجل. والثالث وهو الأقدم بينها، سيعرض للبيع في مزاد في لندن في 28 يوليو، وفق «فرانس برس».

وهذا الرسم الذاتي هو واحد من 80 رسمًا أنجزها رامبرانت خلال حياته المهنية، ورسمها في نهاية العام 1632 عندما كان يبلغ 26 عامًا وبعد إقامته في أمستردام ويتمتع بأول نجاح تجاري له.

وقال المسؤول في الدار جورج غوردن: «يمكن التعرف على وجه رامبرانت على الفور في كل مرحلة من مراحل بلوغه، أكثر بكثير من أي رسام آخر».

وأضاف: «نحن نعلم أن هذه اللوحة أُنجزت في فترة قصيرة جدًّا لأنه رسم الخلفية أولًا، وعندما وقَّعها عند انتهائه كانت الخلفية لا تزال مبللة، لذلك اندمج التوقيع معها.

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