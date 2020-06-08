عمرو عاطف يبدأ كتابة الجزء الثاني من مسلسل «النهاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 02:18 مساء
مشهد من مسلسل النهاية (أرشيفية:انترنت)


بدأ المؤلف المصري عمرو سمير عاطف فى كتابة أحداث الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف بعد نجاح الجزء الأول، بموسم دراما رمضان الماضى.

و يضم الجزء الثانى شخصيات جديدة للعمل إلى جانب الأبطال الرئيسيين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وشارك فى بطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعى وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وآخرون وأخرجه ياسر سامى، وفقا لموقع "اليوم السابع".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الثانى بين سهر الصايغ ويوسف الشريف وعمرو سمير عاطف بعدما قدمت معهما مسلسل "كفر دلهاب" عام 2017.
 

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