انطلاق مهرجان للموسيقى على الإنترنت في تايلاند

تايلاند تقيم مهرجانا للموسيقى على الإنترنت بسبب فيروس كورونا (أرشيفية:انترنت)

شاهد محبو موسيقى الروك في تايلاند الأحد فرقهم المفضلة تعزف عبر منصة زوم مع انطلاق أحد مهرجانات الموسيقى في بث مباشر على الإنترنت.

وجرى حظر التجمعات العامة في تايلاند منذ منتصف مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن هذا الحدث الذي استمر ست ساعات أعطى الناس فرصة لمشاهدة الفنانين والتفاعل معهم عن بعد، وفقا لوكالة رويترز.

وتجمع بعض عشاق الموسيقى في مجموعات صغيرة، مسموح بها بموجب قيود مواجهة فيروس كورونا، لمشاهدة الحدث الذي بلغت فيه قيمة التذكرة 499 بات (15.84 دولار) وبيعت حوالي 3000 منها.

وقال سامكوان تونسمبونج المدير الإداري لشركة (وات ذا داك ميوزيك) المنظمة للمهرجان ”مهرجان الموسيقى الافتراضية يسمح للجمهور والفنانين بالتفاعل، ويمكنهم الغناء والحديث مع بعضهم البعض، أعتقد أن هذا أقرب لأن تكون في حفل موسيقي فعلي“.

لكن سيرينابا داراتوم، وهي طالبة تبلغ من العمر 15 عاما كانت تشاهد الحدث مع ثلاثة من أصدقائها، قالت إن مشاهدة الحفل عبر الإنترنت لا تجعله مثيرا مثلما هو الحال في الحفلات المباشرة، وأضافت ”على الرغم من أنني أشاهد الفنانين عن قرب على الشاشة، فأنا ما زلت بعيدة عنهم“.