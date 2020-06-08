فائزان بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة

القاص المصري حسن عبد الموجود (فيسبوك)

فاز حسن عبد الموجود بالمركز الأول لجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة لعام 2020/2019 التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف دولار).

وفاز عبد الموجود بالجائزة الأحد عن مجموعته القصصية ”حروب فاتنة“ المكونة من عشر قصص والصادرة عن الكتب خان بالقاهرة، وفقا لوكالة رويترز.

وفاز بالمركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف جنيه (نحو 1850 دولارا) محمد عبد المنعم زهران عن المجموعة القصصية ”سبع عربات مسافرة“ الصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع.

اقتصر التنافس على الجائزة التي تحمل اسم الكاتب الراحل يوسف إدريس على المصريين، وجاء الإعلان عن الفائزين في وقت توقفت فيه الأنشطة الثقافة والفنية في مصر بسبب جائحة فيروس كورونا بينما استمرت بعض الفعاليات عبر الانترنت.

