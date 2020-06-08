فائزان بجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 11:35 صباحا
القاص المصري حسن عبد الموجود (فيسبوك)

فاز حسن عبد الموجود بالمركز الأول لجائزة يوسف إدريس للقصة القصيرة لعام 2020/2019 التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وقيمتها 50 ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف دولار).

وفاز عبد الموجود بالجائزة الأحد عن مجموعته القصصية ”حروب فاتنة“ المكونة من عشر قصص والصادرة عن الكتب خان بالقاهرة، وفقا لوكالة رويترز.

وفاز بالمركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف جنيه (نحو 1850 دولارا) محمد عبد المنعم زهران عن المجموعة القصصية ”سبع عربات مسافرة“ الصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع.

اقتصر التنافس على الجائزة التي تحمل اسم الكاتب الراحل يوسف إدريس على المصريين، وجاء الإعلان عن الفائزين في وقت توقفت فيه الأنشطة الثقافة والفنية في مصر بسبب جائحة فيروس كورونا بينما استمرت بعض الفعاليات عبر الانترنت.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن
دولى
الأخضر يقيم حفل تأبين لحارس مرماه السابق العبدلي
رياضة محلية
محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل حقل الشرارة بقوة 120 ألف برميل يوميا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«صحة الوفاق»: بدء فصل «بلازما دم» المتعافين من «كورونا» لعلاج «الحالات الحرجة»