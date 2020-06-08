رسالة مؤثرة من بيونسيه لخريجي 2020

بيونسيه بعد حفل توزيع جوائز غرامي (أرشيفية: أ ف ب)

في كلمة إلى خريجي العام 2020، شددت بيونسيه على رسائل حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود تهمّ).

وكانت النجمة الكبيرة بين كوكبة من المشاهير، الذين شاركوا في مراسم تخرج افتراضية عبر يوتيوب بعنوان «دير كلاس أوف 2020» (أعزائي خريجي العام 2020)، حسب «فرانس برس».

وقالت المغنية الشهيرة «وصلتم إلى هنا في خضم أزمة عالمية وجائحة عنصرية وتنديد عالمي بقتل كائن أسود جديد بطريقة لا طائلة منها. ورغم ذلك تمكنتم من النجاح ونحن فخورون جدا بكم».

وأشارت بيونسيه بذلك إلى التظاهرات المناهضة للعنصرية، التي تجتاح الولايات المتحدة مع نزول الآلاف إلى الشوارع منددين بعنف الشرطة بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد (46 عاما) اختناقا على يد شرطي أبيض، خلال توقيفه، في 25 مايو في مينيابوليس في الولايات المتحدة.

وأضافت «شكرا لاستخدامكم صوتكم الجماعي لتبلغوا العالم أن حياة السود لها قيمة». وتابعت «بدأ التغيير الفعلي معكم، أنتم الجيل الجديد من خريجي المدارس الثانوية والجامعات».

واستغلت الفنانة الواسعة الشهرة كلمتها للتنديد بالتمييز المتواصل الواقع في حق النساء في قطاع الموسيقى وغيره. وأوضحت «أنا كامرأة لم أر ما يكفي من القدوات النسائية تعطى الفرصة للقيام بما كنت أدرك أن علي القيام به».

وختمت بيونسيه وهي أم لثلاثة أطفال كلمتها التي أثارت ردود فعل كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «مثليتكم جميلة، سوادكم جميل وكذلك تعاطفكم وتفهمكم. نضالكم من أجل أشخاص قد يكونون مختلفين عنكم، جميل».