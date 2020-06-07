الجاسر مستشارا إعلاميا لـ«سينمانا».. ومفرح الشمري لإدارة المركز الإعلامي

المخرج عمر الجاسر (خاص لـ بوابة الوسط)

كلف رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة المخرج عمر الجاسر، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للفنانين العرب للقيام بمهام المستشار الإعلامي لمهرجان «سينمانا للفيلم العربي» بدورته الأولى.

كما اختار فودة الكاتب الصحفي مفرح الشمري رئيس قسم الفن بجريدة الأنباء الكويتية مديرا للمركز الإعلامي للمهرجان، وذلك لخبرته الطويلة في إدارة المراكز الإعلامية لعدد من الملتقيات والمهرجانات الفنية والمسرحية.

مهرجان «سينمانا للفيلم العربي» ينظمه الاتحاد العام للفنانين العرب عبر المنصة الإلكترونية من خلال فرعه في سلطنة عمان.

ويهدف المهرجان إلى تقديم أفلام سينمائية تبرز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم لمواجهة هذه الجائحة ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة.

الكاتب الصحفي مفرح الشمري (خاص لـ بوابة الوسط)