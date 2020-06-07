أغنية «سلام من السعودية» تجمع 13 فنانا سعوديا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 02:54 مساء
الفنانون المشاركون في أغنية «سلام من السعودية» (أرشيفية: الإنترنت)

في تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أطلقت السبت، أغنية "سلام من السعودية" بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم المطربين السعوديين، وهي من فكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وجاء هذا العمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف سالم الهندي، ومشاركة 13 فنانًا وفنانة من السعودية، حيث تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

وقام بالمشاركة الفنانين، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.

فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية - (فيروس كورونا المستجد 19 COVID) من خلال المشاركة عن بعد.

تحية لجميع العالم
وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصرا عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".

أما الفنان عبد المجيد عبد الله فاعتبر أن مشاركته في أغنية "سلام من السعودية" هي شرف وتشريف له كونه عمل وطني بامتياز، مضيفا: "نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، مع ذلك تظل أغنية "سلام من السعودية" غيض من فيض ما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي". وتوجه عبد المجيد بالشكر إلى تركي آل الشيخ على دعمه لفكرة العمل ومتابعته الحثيثة لإنتاجه.

من جانبه يقول الفنان راشد الماجد: "ليس غريبا منا نحن الفنانين أبناء المملكة العربية السعودية هذا الاتحاد والتكاتف الفني تأكيدا على حبنا لوطننا، وختم الماجد كلامة بالقول: عمل "سلام من السعودية" هو رسالة سلام، وحب، وأمن، وأمان، وطمأنينة، ووفاء وولاء مختصرها: "كلنا سلمان.. كلنا محمد".

أخيرا، تحدث الفنان عبادي الجوهر، قائلا:" الوطن يستاهل العديد من الأعمال الوطنية كأغنية "سلام من السعودية" التي تجمع الكل"، مبديا تفاؤله بالعديد من الأعمال الفنية القادمة المماثلة والتي تعمل على إبراز صورة هذا الوطن الغالي، ولاسيما في ظل ما يزخر به من التنوع الثقافي والتاريخي الذي يفخر به الجميع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل حقل الشرارة بقوة 120 ألف برميل يوميا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح ...
ليبيا
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

27 علامة تحدد شدة «كوفيد-19»