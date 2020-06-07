أغنية «سلام من السعودية» تجمع 13 فنانا سعوديا

الفنانون المشاركون في أغنية «سلام من السعودية» (أرشيفية: الإنترنت)

في تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أطلقت السبت، أغنية "سلام من السعودية" بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم المطربين السعوديين، وهي من فكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وجاء هذا العمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف سالم الهندي، ومشاركة 13 فنانًا وفنانة من السعودية، حيث تغنّوا بجميع مناطق المملكة من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

وقام بالمشاركة الفنانين، محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.

فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية - (فيروس كورونا المستجد 19 COVID) من خلال المشاركة عن بعد.

تحية لجميع العالم

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة. وقال بحماس مختصرا عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية ".

أما الفنان عبد المجيد عبد الله فاعتبر أن مشاركته في أغنية "سلام من السعودية" هي شرف وتشريف له كونه عمل وطني بامتياز، مضيفا: "نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، مع ذلك تظل أغنية "سلام من السعودية" غيض من فيض ما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي". وتوجه عبد المجيد بالشكر إلى تركي آل الشيخ على دعمه لفكرة العمل ومتابعته الحثيثة لإنتاجه.

من جانبه يقول الفنان راشد الماجد: "ليس غريبا منا نحن الفنانين أبناء المملكة العربية السعودية هذا الاتحاد والتكاتف الفني تأكيدا على حبنا لوطننا، وختم الماجد كلامة بالقول: عمل "سلام من السعودية" هو رسالة سلام، وحب، وأمن، وأمان، وطمأنينة، ووفاء وولاء مختصرها: "كلنا سلمان.. كلنا محمد".

أخيرا، تحدث الفنان عبادي الجوهر، قائلا:" الوطن يستاهل العديد من الأعمال الوطنية كأغنية "سلام من السعودية" التي تجمع الكل"، مبديا تفاؤله بالعديد من الأعمال الفنية القادمة المماثلة والتي تعمل على إبراز صورة هذا الوطن الغالي، ولاسيما في ظل ما يزخر به من التنوع الثقافي والتاريخي الذي يفخر به الجميع.