التونسي محمد بن صالح يعود بأغنية «ما بلاني» (فيديو)

المطرب التونسي محمد بن صالح (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق الفنان التونسي محمد بن صالح أجدد أعماله الغنائية "ما بلاني" بطريقة فيديو كليب مصور من مدينة سوسة التونسية.

أغنية جديدة يخوض خلالها بن صالح أولى مغامراته في الغناء باللغة العربية الفصحى بجانب تلحينها، كما يبدأ بها انطلاقته الفنية لموسم الصيف، تعيده للساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 7 أشهر منذ آخر كليباته "أنا وياك"، كما تعقب مشاركته في التوعية لصالح أهمية الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي كورونا في تونس عبر إطلاقه أغنية "خليك في الدار" في أبريل الماضي.

الأغنية الجديدة "ما بلاني" من كلمات سيرين نجار وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج ياسين طبقة.

محمد بن صالح مطرب تونسي تمتد رحلته الغنائية لأكثر من 5 سنوات، وتدور رسالته الفنية في فلك إحياء الموروث التونسي الأصيل مع مزجه بنفحات من الكلاسيكيات المصرية، بغنائه روائع سيد درويش "شد الحزام" و"محسوبكو إنداس" و"أهو ده اللي صار"، ومقتطفات من التراثيات التونسية مثل "نوبة الخضراء" و"يا مرحبا بيك" و"لايمى على الزين"، كما حقق نقلة نوعية في مشواره بمشاركة خاطفة فى برنامج المواهب العربية "آراب أيدول".