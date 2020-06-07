في مثل هذا اليوم رحل المثقف الموسوعي الدكتور وهبي البوري

الدكتور وهبي البوري بوسامه الملكي الرفيع

في مثل هذا اليوم منذ عشر سنوات رحل عنا السياسي والأديب والمؤرخ الدكتور وهبي البوري، الذي قيل عنه: «إنه عند الأدباء رائد القصة الليبية القصيرة، وعند دارس التاريخ المحقق والمؤرخ والمترجم، وعند أهل السياسة رائد من روادها في الدولة الليبية الحديثة؛ إنه نموذج (للمثقف الموسوعي)».

من بعد احتلال إيطاليا لليبيا، هاجرت أسرته إلى مصر، وفي يوم 1916/1/23 ولدت لهم، في الإسكندرية، هذه الشخصية الموسوعية. عادت الأسرة إلى بنغازي العام 1920. التحق بمدرسة الفنون والصنائع وأتم بها المرحلة الإعدادية، ثم التحق بالمدرسة الإيطالية بالإسكندرية.

العام 1931 عاد ثانية إلى بنغازي، ولم يتمكن من العودة إلى مصر إلا بعد سنة 1935، تعد قصته القصيرة «ليلة الزفاف» التي نشرتها مجلة ليبيا المصورة، في أكتوبر 1936، أول قصة ليبية. وظل في الإسكندرية حتى سنة 1939 ثم سافر إلى طنجة لتدريس اللغة العربية في المدارس الثانوية الإيطالية.

ودخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية، وطلبت منه العمل بالقسم العربي في وزارة الثقافة الإيطالية، بعد سقوط موسوليني. بعد الحرب دعاه مفتي فلسطين، ورئيس الهيئة العربية لفلسطين، للعمل معهم في روما، وأسند إليه إدارة مكتب أنباء فلسطين الذي يزود الصحف المصرية بالأخبار.

العام 1947 عاد إلى ليبيا، وتقلد عددا من المناصب بوزارة الخارجية، العام 1955 أصبح وكيلًا لوزارة الخارجية، ثم وزيرًا للخارجية العام 1957، ثم مندوبًا لليبيا لدى الأمم المتحدة العام 1963. في العام 1979 عين في «أوبك» مستشارًا للعلاقات الدولية في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط بمقرها بالكويت، إلى أن تقاعد عن العمل، وانصرف إلى الكتابة والتأليف.

توفاه الله يوم7 /2010/6 ووسد ثرى مقبرة الهواري في اليوم نفسه.

الاستاذ سليمان منينه والدكتور وهبي البوري

الدكتور وهبي البوري

الدكتور وهبي البوري

الدكتور وهبي البوري مع الدكتور نيكروما أما البرلمان

ضيف في مع ضيوف في منزل السيد عبدالرحمن الكيخيا

الدكتور وهبي البوري في الأمم المتحدة

كلمة للدكتور وهبي البوري تناولتها الصحف في حينها

المثقف الموسوعي الدكتور وهبي البوري

وهبي البوري مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة

مع الملك إدريس النوسي في ابورواش عند تأسيس الجيش الليبي في مصر

في حضرة الملك إدريس السنوسي في حضرة الملك

الدكتور وهبي البوري

مستعرضا طابور الشرف في افريقيا

المصور الفنان والمخرج فتحي العريبي والمثقف الموسوعي الدكتور وهبي البوري

الدكتور وهبي البوري في الأوبيك

الدكتور وهبي البوري في الأمم المتحدة

محاطا بنخبة من المثقفين اثناء تكريمه

كتابه ذكريات حياتي

مع الأستاذ أحمد القلال

الدكتور وهبي البوري

الدكتور مع ضيوفه من بحاث ومتقفي المجتمع الليبي

الدكتور وهبي البوري ووسام ملكي مستحق

من كتبه

دعوة للدكتور وهبي البوري من الرئيس جمال عبد الناصر

من كتب الدكتور وهبي البوري