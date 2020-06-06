كاليفورنيا تستأنف تصوير الأعمال الفنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 10:32 صباحا
مدخل باراماونت بيكتشر في هوليوود (أ ف ب)

أعلن مكتب حاكم كاليفورنيا استئناف تصوير المسلسلات والأفلام في الولاية، في 12 يونيو، في ظل إجراءات صحية صارمة.

ورغم ذلك، يجب أن يكون الإنتاج مرخصا مسبقا من قبل مسؤولي الصحة في المقاطعات المعنية. كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصا «البيانات الوبائية المحلية»، ونتائج الاختبارات على السكان والقدرة على التعامل مع موجة جديدة من الإصابات بوباء «كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

وأوضح المكتب: «للحد من خطر انتقال الوباء، سيتعين على فرق الإنتاج والممثلين وغيرهم من المهنيين في القطاع الامتثال للبروتوكولات الأمنية» التي قد تعززها السلطات المحلية.

لكن لا شيء يدل على أن استوديوهات هوليوود الرئيسية ستكون قادرة على إعادة إطلاق إنتاجاتها، بدءا من الأسبوع المقبل، لأن لوس أنجليس والمنطقة المحيطة هي واحدة من المراكز الرئيسية، لتفشي «كوفيد-19» في الولاية مع تسجيل نحو نصف الإصابات والوفيات.

وحتى الآن، سجّلت كاليفورنيا أكثر من 125 ألف إصابة بفيروس «كورونا» و4500 وفاة.

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