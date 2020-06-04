«سعاد» يمثل مصر في مهرجان «كان»

بوستر فيلم «سعاد» (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي، عن اختياراتها الرسمية للدورة الـ73، والتي تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان ضمن هذه الاختيارات، الفيلم المصري «سعاد» إخراج آيتن أمين.

الفيلم حصل على دعم منصة الجونة الذراع الإنتاجية لمهرجان «الجونة» السينمائي في دورته الثانية العام 2018، حيث حصد وقتها جوائز بقيمة 30 ألف دولار في مرحلة التطوير.

«سعاد» من تأليف محمود عزت في ثاني تعاون له مع المخرجة آيتن أمين، إذ شارك في كتابة فيلمها الروائي الطويل الأول «فيلا 96»، الذي قام ببطولته خالد أبوالنجا، وأروى جودة.

وشارك في بطولة «سعاد»، الوجوه الجديدة بسملة الجياش، بسنت أحمد، سارة شديد، وحسين غنيم.