اكتشاف أكبر بناء لحضارة المايا القديمة في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 04:47 مساء
صورة من الجو لموقع أقدم بناء لحضارة المايا القديمة في المكسيك (أرشيفية:انترنت)

كتشف علماء يستخدمون تقنية استشعار عن بعد، أكبر وأقدم بناء معروف أقامته حضارة المايا القديمة وهو عبارة عن منصة مستطيلة ضخمة مرتفعة بنيت بين عامي 1000 و800 قبل الميلاد في ولاية تاباسكو بالمكسيك.

وقال باحثون الأربعاء إنه على خلاف الأهرامات العالية للمايا بمدن مثل تيكال في غواتيمالا وبالينكي في المكسيك التي أقيمت بعد ذلك بنحو 1500 عام، فإن البناء المكتشف مبني من الطين والتراب وليس من الحجر وكان يستخدم غالبا لإقامة طقوس جماعية، وفقت لوكالة رويترز.

والبناء الذي عثر عليه بموقع اسمه أجوادا فينكس قرب الحدود مع غواتيمالا تبلع مساحته نحو 400 متر عرض و1400 متر طول وارتفاعه بين 10 أمتار و15 مترا، ويفوق حجمه الإجمالي الهرم الأكبر بالجيزة في مصر الذي شيد قبل هذا البناء بنحو 1500 عام.

وقال الباحثون إنه لا توجد بالبناء منحوتات تصور أفرادا ذوي مكانة رفيعة مما يرجح أن حضارة المايا في تلك المرحلة كانت أكثر ميلا للمساواة ولم تعرف بعد التمييز الاجتماعي والتراتبية التي يعتلي قمتها الملوك، وقال عالم الآثار تاكيشي إينوماتا من جامعة أريزونا الذي قاد البحث المنشور بدورية نيشتر العلمية لأنه بناء أفقي كبير فإذا مشيت فوقه سيبدو مثل تكوين أرضي طبيعي.

وأضاف: لكن شكله يبدو أوضح باستخدام ليدار،وليدار هو اسم مختصر لتقنية الرصد وتحديد المسافات بالضوء، وهي تقنية استشعار عن بعد توظف الليزر النبضي وبيانات أخرى جمعت من خلال التحليق فوق موقع ما لتكوين معلومات وأشكال ثلاثية الأبعاد.

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