طلب محاكمة 12 مشتبها به في عملية سرقة كيم كارداشيان

كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست في حفلة متحف "متروبوليتان" في نيويورك (أ ف ب)

طلبت النيابة العامة في باريس محاكمة 12 شخصا للاشتباه بضلوعهم في عملية سرقة استهدفت في أكتوبر 2016 نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في العاصمة الفرنسية، على ما أفادت مصادر قضائية.

وبات على قضاة التحقيق الآن إحالة كل المشتبه بهم من عدمها على محكمة الجنايات في باريس، في إطار محاكمة لن تباشر قبل 2021، ومن بين المشتبه بهم المنفذون الخمسة المفترضون، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسرق منفذو العملية مصوغات بقيمة تسعة ملايين يورو في ما يعتبر أكبر عملية سطو تستهدف أفرادا في السنوات العشرين الأخيرة في فرنسا، ففي ليل الثاني إلى الثالث من أكتوبر 2016، تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية للسرقة من قبل خمسة رجال في دارة فخمة استأجرتها في باريس إلى حيث أتت لحضور أسبوع الموضة.

وهددها لصان بوضع مسدس على رأسها قبل أن يوثقا يديها ورجليها وكمما فاهها، واحتجزاها في الحمام، وسرق اللصوص مصوغات عدة مصنوعة من الماس والذهب من بينها حجر من 18.88 قيراط قدرت قيمته بنحو أربعة ملايين يورو، ولم يعثر على المصوغات بعد.

وقال قائد العملية المفترض عمر ايت خداش للمحققين إنه سلم الماسة إلى شخص لم يكشف عن اسمه وأنه أذاب المصوغات، وطلبت النيابة العامة في باريس أن يحاكم المنفذون الخمسة المفترضون بتهم «السرقة في عصابة مسلحة، والاحتجاز، وتشكيل عصابة إجرامية».