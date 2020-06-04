طلب محاكمة 12 مشتبها به في عملية سرقة كيم كارداشيان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 02:50 مساء
كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست في حفلة متحف "متروبوليتان" في نيويورك (أ ف ب)

طلبت النيابة العامة في باريس محاكمة 12 شخصا للاشتباه بضلوعهم في عملية سرقة استهدفت في أكتوبر 2016 نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في العاصمة الفرنسية، على ما أفادت مصادر قضائية.

وبات على قضاة التحقيق الآن إحالة كل المشتبه بهم من عدمها على محكمة الجنايات في باريس، في إطار محاكمة لن تباشر قبل 2021، ومن بين المشتبه بهم المنفذون الخمسة المفترضون، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وسرق منفذو العملية مصوغات بقيمة تسعة ملايين يورو في ما يعتبر أكبر عملية سطو تستهدف أفرادا في السنوات العشرين الأخيرة في فرنسا، ففي ليل الثاني إلى الثالث من أكتوبر 2016، تعرضت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية للسرقة من قبل خمسة رجال في دارة فخمة استأجرتها في باريس إلى حيث أتت لحضور أسبوع الموضة.

وهددها لصان بوضع مسدس على رأسها قبل أن يوثقا يديها ورجليها وكمما فاهها، واحتجزاها في الحمام، وسرق اللصوص مصوغات عدة مصنوعة من الماس والذهب من بينها حجر من 18.88 قيراط قدرت قيمته بنحو أربعة ملايين يورو، ولم يعثر على المصوغات بعد.

وقال قائد العملية المفترض عمر ايت خداش للمحققين إنه سلم الماسة إلى شخص لم يكشف عن اسمه وأنه أذاب المصوغات، وطلبت النيابة العامة في باريس أن يحاكم المنفذون الخمسة المفترضون بتهم «السرقة في عصابة مسلحة، والاحتجاز، وتشكيل عصابة إجرامية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقليل ساعات حظر التجول في زوارة
ليبيا
وزير الدفاع الأميركي السابق ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ«تقسيم» الولايات المتحدة
دولى
شرطيون أميركيون يركعون على ركبة واحدة دعما للاحتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري...
ليبيا
مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
انزعاج دولي بعد عرقلة واشنطن تعيين دبلوماسية غانية مبعوثة أممية لدى ليبيا
ليبيا
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان