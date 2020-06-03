هيئة الثقافة تنعى الفنان أيوب الغرياني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 03:53 مساء
الفنان الليبي الشاب الراحل أيوب الغرياني (فيسبوك)

نعت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني الاربعاء، الفنان الشاب أيوب الغرياني الذي توفي الثلاثاء بعد صراع مع السرطان.

وشيعت جنازة الفنان الاربعاء، عقب صلاة الظهر بمقبرة سيدي سليم بالعاصمة طرابلس، ويعد الغرياني من أبرز النجوم الشباب في ليبيا، وقدم العديد من الاعمال الفنية منها أغنية «أندور عليك» و«حبيت الدنيا» و«عيونك ليل» و«كل همك» و«نار الغيرة»من ألبومه الاول الذي حمل عنوان «نفترض»، كما شارك في فيلم «زهرة البنفسج» بطولة الفنانة خدوجة صبري في العام 2016.

بدأ الغرياني مشواره الفني منذ 15 عاما، ونالت أغنية «أصل الغيه» و«موجوع قلبي» شهرة واسعة فى ليبيا في العام 2018.

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