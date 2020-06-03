«الإسكندرية السينمائي» يهدي فريد شوقي وسام «فنان الشعب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 03:05 مساء
الفنان فريد شوقي (أرشيفية: الإنترنت)

قررت إدارة مهرجان "الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط" برئاسة الناقد الأمير أباظة إهداء اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي وسام "فنان الشعب" الذي يقدم للمرة الأولى والأخيرة في دورته السادسة والثلاثين، وذلك تقديرا لعطائه الكبير ممثلا ومؤلفا ومنتجا كبيرا، حيث قدّم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما وترك علامات بارزة في الوجدان الشعبي المصري والعربي.

ومن المقرر أن يتم التكريم بحضور أسرة الفنان الكبير، وكذلك مشاركة مجموعة من الفنانين الذين عملوا مع فريد شوقي منهم المخرجون محمد عبد العزيز، عمر عبد العزيز، أحمد يحيى، ومديرو التصوير سعيد شيمي، سمير فرج، رمسيس مرزوق، محسن أحمد، وكتاب السيناريو مصطفي محرم، وفيصل ندا، والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج علي عبد الخالق.

كان الفنان الكبير قد شهدت مسيرته الإبداعية عدة تحولات من الأدوار المتنوعة منها شجيع السيما وأدوار الفتوات وبرع في ثنائيات خالدة مع الفنان الكبير محمود المليجي، كما استمر فريد شوقي نجما على مدار ما يزيد عن نصف قرن من الزمان وظل اسمه يتصدر أفيشات السينما حتى بعد أن تجاوز مرحلة الشباب فكتب لنفسه عددا من الأفلام الإنسانية لكبار السن منها "وبالوالدين إحسانا"، "حكمتك يا رب".

خدمة المجتمع
كما قام ببطولة وإنتاج عدد من الأفلام التي ساهمت في خدمة المجتمع بتغيير بعض القوانين منها فيلم "جعلوني مجرما" الذي تسبب في إلغاء السابقة الأولى للمتهمين في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة، وفيلم "كلمة شرف" الذي ساهم في إصدار قانون خروج السجين لزيارة أهله أو المشاركة في مناسبات أسرية مثل تلقي العزاء أو عيادة مريض، وغيرها من الأفلام التي ما زالت راسخة في الوجدان المصري والعربي، كما شارك الشعب المصري نضاله ضد العدوان الثلاثي على مصر وقام بإنتاج وبطولة فيلم "بورسعيد" الذي قام بتصويره خلال أيام العدوان على بورسعيد.

حصد فريد شوقي خلال مسيرته الفنية عشرات الجوائز والتكريمات والألقاب منها وحش الشاشة، ملك الترسو، حتى أطلق عليه في الوسط الفني لقب "الملك".

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان