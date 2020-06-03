تجمع «تاناروت» يستأنف نشاطه عبر فيسبوك

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 03 يونيو 2020, 01:33 مساء
مدير تجمع «تاناروت» الثقافي، الشاعرة رحاب شنيب. (الإنترنت)

أعلنت مدير تجمع  «تاناروت» الثقافي، الشاعرة رحاب شنيب، استئناف نشاط التجمع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كوفيد-19) المعروف بكورونا المستجد.

وقالت رحاب شنيب لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «مع إعلان حظر التجول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أوقفنا مناشط التجمع طيلة هذه الفترة».  

وأضافت: «قررنا ان نستأنف نشاطنا السبت المقبل لكن دون مخالطة وذلك عن طريق الاعلان عن اسم كتاب للقراءة وتحديد يوم لمناقشته أون لاين عبر الفيسبوك وكذلك تحديد فيلم ومشاهدته وطرحه للنقاش بنفس الكيفية».

يذكر أن تجمع تاناروت للإبداع الليبي هو تجمع ثقافي شبابي بمدينة بنغازي، باشر أعماله العام 2015، واستطاع خلال هذه الفترة الصغيرة من تنظيم عدد من الورش الفنية في مجالات عديدة منها الكتابة والموسيقى والرسم والخط.

كما أقام العديد من المحاضرات الثقافية وعروض الأفلام السينمائية ومناقشة الكتب الأدبية، وتقديم مجموعة مواهب جديدة  والسعي لنشر الثقافة والفنون بين الفتيان والفتيات.

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