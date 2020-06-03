مهرجان القاهرة السينمائي يعلن موعد دورته الـ42

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 12:14 مساء
المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (أرشيفية:انترنت)

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إقامة دورته الثانية والأربعين في نوفمبر المقبل، وبدأ في تلقي الأفلام المشاركة مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان الثلاثاء إن «الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على صناعة السينما في العالم تمثل تحديا كبيرا، بالتالي فإن إقامة الدورة 42 في حد ذاتها رسالة مهمة للعالم أن لا حياة بدون ثقافة أو فن»، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن إدارة المهرجان «تعمل منذ بداية أزمة كورونا وفق الإجراءات الاحترازية التي تقرها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، على أن تتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة أثناء إقامة المهرجان لضمان سلامة الجميع، سواء من فريق العمل أو المشاركين من صناع السينما والجمهور أيضا».

وقال الناقد أحمد شوقي الذي تولى رسميا منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي خلفا للراحل يوسف شريف رزق الله إن إدارة المهرجان فتحت باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين، والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان التي تضم نخبة من المخرجين والنجوم وصناع السينما اجتمعت ووضعت عدة خطط كبدائل يمكن تطبيقها كي تخرج الدورة القادمة بما يلائم الوضع العام الذي نأمل في تحسنه قبل شهر نوفمبر المقبل.

وسجلت مصر أكثر من 26 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو الألف حالة وفاة حتى الأول من يونيو، وأوقفت جميع المهرجانات والأنشطة الفنية والثقافية التي تشمل حضورا جماهيريا منذ بدء التفشي في البلاد شهر مارس، كما أغلقت دور السينما والمسارح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان