في مثل هذا اليوم رحل الشاعر محمد الفقيه صالح

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأربعاء 03 يونيو 2020, 12:19 صباحا
الشاعر الدبلوماسي محمد الفقيه صالح

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام رحل عنا، من إسبانيا، الشاعر والدبلوماسي الليبي، محمد الفقيه صالح، وهو الذي وُلد في طرابلس الغرب، يوم 12/11/ 1953، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في طرابلس، ثم أكمل دراسته في جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1975 ببكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية 1975.

عاد إلى ليبيا وتعين بوزارة الخارجية، ومارس الكتابة والشعر حتى اُعتُقل ومجموعة من الكتاب والمثقفين الليبيين من قبل النظام السابق، ليمضي 10 سنوات (1978-1988) من عمره كسجين رأي. بعد قيام ثورة فبراير تعين سفيرا لليبيا في إسبانيا.

صدرت له مجموعة عناوين: «خطوط داخلية في لوحة الطلوع»، و«حنو الضمة، سمو الكسرة» و «في الثقافة الليبية المعاصرة - ملامح ومتابعات» وكتاب نقدي بعنوان «أفق آخر»، وعن دار الرواد، صدرت الطبعة الأولى من مجموعته «قصائد الظل»، التي تجمع نصوصا شعرية كتبت بين العام 2012 إلى العام 2016، عدا نص نثري بعنوان «صندوق أبي» كتبه الفقيه في العام 2009، حسب ما دُوِّن في آخر كتابه.

وبعد مرض لم يمهله طويلا توفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، في 3 يونيو 2017 وشيع جثمانه في 5 يونيو، إلى مثواه الأخير، حيث دفن في المقبرة الإسلامية بمنطقة (غرينيون) بمدريد عاصمة إسبانيا.

الأديب أمين مازن والكاتب رضا بن موسى في ندوة حول الشاعر الراحل
ديوانه قصائد الظل
الشاعر محمد الفقيه صالح من بعد خروجه من السجن
الشاعر الدبلوماسي محمد الفقيه صالح والصحفي محمود البوسيفي
الدبلوماسي محمد الفقيه صالح
كتاب الشاعر في الثقافة الليبية
الشاعر محمد الفقيه صالح في احدى أمسياته الشعرية
الدبلوماسي محمد الفقيه صالح
حنو الضمة وسمو الكسرة
الشاعر محمد الفقيه صالح والكاتب عمر الككلي
ديوان قصيدة طرابلس للشاعر محمدالفقيه صالخ
الشاعر والمناضل السياسي محمد الفقيه صالح
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسيا تعدل عن المشاركة في الحج بسبب «كورونا»
دولى
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
السفير الألماني يرحب بقبول الأطراف الليبية استئناف محادثات «5 + 5»
ليبيا
ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نداء عاجل لتوفير طبيب ومساعد تخدير لإجراء عملية لمصابة بـ«كورونا» في سبها