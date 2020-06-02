أنجيلا لي للمتنمرين: فكروا مرتين قبل التحدث

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 11:36 صباحا
بطلة الفنون القتالية المختلطة أنجيلا لي في صورة مؤرخة في 16 مارس 2017 في سنغافورة (أ ف ب)

بعد وفاة مصارعة شابة ونجمة تلفزيونية تم التنمر عليها عبر الإنترنت، طلبت بطلة فنون القتال المختلطة (إم إم إيه) أنجيلا لي من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي «التفكير مرتين قبل التحدث».

وقالت لي إنها تمنّت لو تمكّنت من مساعدة هانا كيمورا، التي ظهرت في برنامج الواقع الياباني «تيراس هاوس» الذي عرض على «نتفليكس»، حسب «فرانس برس».

وتوفيت كيمورا (22 عاما) الشهر الماضي، بعدما أقدمت على الانتحار كما يبدو، ما أثار دعوات في اليابان إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاربة التنمر عبر الإنترنت.

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وكتبت لي (23 عاما) على «إنستغرام»، «يضع الوجود الدائم أمام الجمهور الكثير من الضغط على أي شخص... أضف إلى ذلك أحكام الناس والانتقادات والتعليقات التي تنم عن جهل... وهذا يكفي لدفع أي شخص إلى حافة الهاوية».

وحذّرت لي وهي كورية سنغافورية من أن الكلمات الجارحة قد «تدمر» حياة الأشخاص، قائلة إن الجميع يحتاج إلى توخي الحذر عند النشر عبر الإنترنت.

وتابعت «إن كلماتكم قد تساعد أشخاصا وتدمّر آخرين. من فضلكم، فكروا مرتين قبل أن تتكلموا. فكلماتكم قد تنقذ حياة شخص ما».

وفي كوريا الجنوبية، تصدر التنمّر عبر الإنترنت عناوين الصحف العام الماضي عندما انتحرت اثنتان من نجوم البوب الكوري بعد مواجهة حملات تنمر عبر الإنترنت.

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