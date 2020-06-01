بدء عرض «سوق الحرير» على «mbc مصر»

مشهد من مسلسل «سوق الحرير» (أرشيفية: الإنترنت)

بدأ في السابعة من مساء الأحد عرض أولى حلقات الجزء الأول من مسلسل «سوق الحرير» عبر فضائية «إم بي سي مصر» وشهدت الحلقة الأولى ردود فعل إيجابية للغاية من مشاهدي القناة.

وعبَّـر صناع العمل عن سعادتهم بردود الفعل التي حدثت مع تمنياتهم بمزيد النجاح بين الجمهور المصري لباقي الحلقات، كما حدث للمشاهد في الوطن العربي كله في رمضان.

المسلسل من إنتاج «MBC studios» بالتعاون مع شركة «ميلسون»، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، وهو من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار وفادي صبيح ونادين تحسين بك وقمر خلف وميلاد يوسف وريام كفارنة وعبدالهادي وشادي الصفدي وأسعد فضة وهيفاء واصف ووفاء موصلي.

ومن مصر، عبدالرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن تونس دارين حداد.

وتدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال «عمران» بسام كوسا و«غريب» سلوم حداد، ونتابع «عمران» وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاث وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضًا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، و«غريب» الذي فقد ذاكرته نتيجة حادث، ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.