قلادة «الكون» للسيدة فوزية أبوالقاسم البوسيفي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 01:50 مساء
قلادة «الكون» للسيدة فوزية أبوالقاسم البوسيفي (بوابة الوسط)

أعلنت مكتبة الكون ومقرها مدينة القاهرة، الاثنين منح قلادة الكون الثانية للسيدة فوزية أبوالقاسم البوسيفي.

وأوضحت المكتبة في بيان لها، إن السيدة فوزية البوسيفي حافظت على استمرار المكتبة الخاصة الوحيدة لبيع وتوزيع الكتاب في الجنوب الليبي طيلة نصف قرن وأكثر، وأطلقت مكتبة الكون على السيدة البوسيفي لقب (سيدة الكتاب).

وكانت مكتبة الكون أعلنت تخصيص قلادة باسم (قلادة الكون) تمنح شهريا لشخصية أو مؤسسة خدمت الكتاب أو الثقافة، تعبيرا عن امتنان القائمين على المكتبة للمكرمين واحتفاء بهم، وكانت القلادة الأولى من نصيب الشاعر والقاص المثقف رامز رمضان النويصري لإدارته وإنشائه موقع (طيوب) الثقافي منذ عشرين عاما بشكل تطوعي دون توقف.

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