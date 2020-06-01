«سبيس فورس» يحصل على تقيم ضعيف بعد عرضه

الممثل الأميركي ستيف كاريل في مشهد من مسلسل سبيس فورس (ارشيفية:انترنت)

حصل مسلسل نتيفليكس الكوميدى الجديد«سبيس فورس» علي تقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، وصل إلى 38% من قبل 71 ناقدا، و74% من قبل 478 مشاهدا، بعد طرح العمل بـ أيام على الشبكة.



كما حصل المسلسل على تقييم 6.9 على موقع imdb،«سبيس فورس» المكون من 10 حلقات بطولة الممثل الأميركي ستيف كاريل ويعد هذا العمل عودة لستيف للمسلسلات بعد غياب 15 عاما، وكانت آخر أعماله مسلسل «ذا أوفيس»، ويدور المسلسل حول مجموعة مكلفة بتنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب لإنشاء فرع سادس من الجيش المعروف باسم قوة الفضاء، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وكان قد أمر ترامب بإنشاء قوة الفضاء في صيف عام 2018، وعلى الرغم من أن مطلبه خلق مجالا كبيرا من السخرية، فهو ليس أول رئيس يفكر في مثل هذه المنظمة، وكان الكونغرس الأميركي يحقق في إنشاء قوة فضائية تعود إلى فترة الحرب الباردة، وترامب هو أول من اقترح أن تكون القوة في فرع عسكري منفصل، ويمكن أن تكلف قوة الفضاء ما يقرب من 13 مليار دولار في السنوات الخمس الأولى، وفقا لمذكرة من سكرتير القوة الجوية هيذر ويلسون.