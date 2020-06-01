رحيل الفنان كريستو المعروف بتغليف نصب عالمية بالقماش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 12:23 مساء
الفنان كريستو في أوبرهاوزن في ألمانيا (أ ف ب)

توفي الفنان كريستو المعروف بأعماله الضخمة القائمة على تغليف نصب كبيرة بالقماش مثل جسر بون نوف في باريس ومبنى رايشتاغ في برلين، الأحد عن 84 عاما على ما أفاد معاونوه.

وجاء في رسالة بثها «مكتبه» عبر فيسبوك أن الفنان واسمه الكامل كريسنو فلاديمير يافاشيف المولود في بلغاريا، توفي لأسباب طبيعية في 31 مايو 2020 في منزله في نيويورك، وفقا لوكالة فرانس برس.

وشكل هذا الرجل مع زوجته جان-كلود ثنائيا بارزا في أوساط الفن المعاصر بسبب أعمالهما العابرة التي تتطلب سنوات من التصميم والتحضير بكلفة ملايين الدولارات.

وابتكر كريستو نوعا فنيا جديدا عرف بـ«تغليف المساحات بالقماش»، ومن أبرز أعماله في هذا المجال لف جسر بون نوف في باريس بالقماش (1985) ومبنى رايشتاغ في برلين (1995).

وكتب معاونوه في الرسالة «عاش كريستو حياته بزخم ليس فقط من خلال تصور المستحيل بل من خلال تحقيقه أيضا، جمعت أعمال كريستو وجان كلود الناس في تجارب تم تشاركها عبر العالم وسيتواصل عملهما في قلوبنا وذكرياتنا».

ولد كريستو في 13 يونيو 1935 في غابروفو في بلغاريا وفر من هذا البلد العام 1956 في قطار شحن هربا من النظام الشيوعي والواقعية السوفياتية التي كانت تعلم في معهد الفنون الجميلة في صوفيا، والتقى العام 1958 زوجته الفرنسية جان-كلود دونا دو غيوبون في باريس.

وكان كريستو يقيم في نيويورك، وحصل على الجنسية الأميركية، وكان مشروعه الأخير وهو لف قوس النصر في باريس بالقماش أرجئ بسبب كوفيد-19 بعدما كان مقررا في سبتمبر2020.

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