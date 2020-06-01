تاج محل في مرمى العواصف الرعدية

عمال يعاينون أعمدة في 31 مايو 2020 في معلم تاج محل الهندي إثر تضررها جراء عواصف رعدية عنيفة (أ ف ب)

تعرض معلم تاج محل الهندي إلى أضرار طاولت المدخل وسورين منخفضين، جراء عواصف رعدية قوية.

وأودت هذه العواصف بـ13 شخصا في منطقة أغرا في شمال الهند، على ما أعلن مصدر رسمي الأحد.

ولا يزال تاج محل، إحدى عجائب العالم المعاصر السبع وأبرز المعالم السياحية الهندية، مغلقا أمام الزوار منذ منتصف مارس بسبب وباء كوفيد-19.

وبيّنت صور التقطتها وكالة «فرانس برس» انهيار جزء من سور بالكامل، حسب «فرانس برس».

وقال رئيس هيئة الآثار في الهند، فاسانت كومار سوارنكار، إن «سورا منخفضا كان جزءا من البنية الأساسية للمعلم تضرر»، فضلا عن «سور آخر أحدث عهدا وسقف مستعار في منطقة الانتظار الخاصة بالسياح ودعامة المدخل الرئيسي للموقع».

في المقابل، لم يلحق أي ضرر بالبنية الأساسية للضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان، تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت العام 1631.