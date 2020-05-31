هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة (ارشيفية:انترنت)

تستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، في يوليو المقبل، تتعاون فيها للمرة الاولي مع الشاعر الغنائي هانى رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل.

وتنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام 2019، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وكانت آخر أعمال هيفاء أغنية "شاغلة كل الناس"، من كلمات وألحان محمد الوزيرى.