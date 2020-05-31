"سوذبيز" تنقل مزادات الربيع من نيويورك إلى لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 11:59 صباحا
أحد مزادات "سوذبيز" في نيويورك (أ ف ب)

أعلنت دار "سوذبيز" الجمعة أن مزادات موسم الربيع التي تدر مبيعاتها مليارات الدولارات ستعقد عن بعد وبدون جمهور هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومع بقاء مدينة نيويورك تحت الإغلاق لكبح تفشي وباء كوفيد-19، قالت "سوذبيز" إنها ستعقد مزادها لأعمال الفن الحديثة والمعاصرة في 29 يونيو في لندن، وفقا لوكالة فرانس برس.

وسيبث هذا المزاد، وهو الأول من نوعه الذي يقام من دون جمهور، مباشرة على الإنترنت، مع تمكن المزايدين الراغبين في المشاركة، من الاتصال بالمتخصصين العاملين في "سوذبيز" في نيويورك وهونغ كونغ ولندن أو المزايدة عبر الإنترنت.

وقالت إيمي كابيلاتزو رئيسة قسم الفنون الجميلة في الدار "خلال 30 عاما لوجودنا، لم ينظم مزاد بهذا الحجم بهذه الطريقة مطلقا"، وأضافت "لكن لحسن الحظ نحن مجهزون بالكامل بتقنية استثنائية لإتاحة تنظيم أحداث مماثلة".

ومن بين أبرز الأعمال المعروضة، لوحة ثلاثية مستوحاة من تراجيديا اوريستي لاسخيلوس للرسام فرانسيس بيكن المقدر سعرها ب60 مليون دولار ولوحة "1947-واي-نمبر1" لكليفورد ستيل التي يقدر سعرها بما بين 25 و35 مليون دولار.

وعادة ما تنظم مزادات الربيع لداري "سوذبيز" و"كريستيز" في الوقت نفسه، إلا أن "كريستيز" أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستنظم مزادها في 10 يوليو المقبل.

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