«اللوفر» يستعد لإعادة فتح أبوابه

يعتزم متحف اللوفر في باريس إعادة فتح أبوابه، في 6 يوليو، بعد الخطوات التي أعلنها رئيس الوزراء إدوار فيليب، لتخفيف قيود العزل العام المفروض بسبب فيروس «كورونا».

وقال المتحف الذي يزوره أكبر عدد من الجمهور في فرنسا في بيان إنه يتعين على الزائرين حجز تذاكر، قبل السماح لهم بالدخول وأن يتبعوا لافتات إرشادية في الداخل، حسب «رويترز».

كما طلب منهم استعمال الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي تحقيقا «للحد الأقصى من الأوضاع الأمنية» عندما يأتون إلى مبانيه.

واستقطب متحف اللوفر 9.6 مليون زائر العام الماضي بينهم 75% من الأجانب في مقدمتهم الأميركيون والصينيون.