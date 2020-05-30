رحيل «تميمة الحظ» حسن حسني عن 88 عاما

حسن حسني (يمين) أثناء تكريمه في أحد المهرجانات (أرشيفية: الإنترنت)

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان حسن حسني، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد مشوار طويل أثرى خلاله المسرح والسينما والتلفزيون بمئات الأعمال.

ووصف النجم الراحل بأنه «كان تميمة الحظ للأجيال الجديدة التي صعدت بعده»، حسب «رويترز».

ولد حسني في أكتوبر العام 1931 وبدأ بالتمثيل في مسرح المدرسة، الذي حصل منه على العديد من الجوائز ثم فرقة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي.

وبدأ مشواره السينمائي بأدوار بسيطة في أفلام مثل «الكرنك» و«أميرة حبي أنا» قبل أن يلفت الأنظار إليه في «سواق الأتوبيس» مع المخرج عاطف الطيب العام 1982، وقدم أفلاما بارزة في السينما المصرية منها «المساطيل» و«الهجامة» و«سارق الفرح» و«ليه يا بنفسج» و«المواطن مصري» و«دماء على الأسفلت» و«ناصر 56» و«خارج على القانون».

الجوكر

وقف إلى جانب الأجيال الجديدة التي ظهرت بعده وشاركها بداياتها السينمائية، مثل علاء ولي الدين في «عبود على الحدود»، ومحمد سعد في «اللمبي»، وهاني رمزي في «محامي خلع»، وأحمد حلمي في «ميدو مشاكل»، وأحمد عيد في «ليلة سقوط بغداد»، حتى أطلق عليه لقب «الجوكر».

وعلى خشبة المسرح قدم العديد من الأعمال منها «على الرصيف» و«سكر زيادة» و«فلاح فوق الشجرة» و«جوز ولوز» و«عفروتو» و«حزمني يا».

وفي الدراما التلفزيونية برع في أدوار متعددة بمسلسلات «أبنائي الأعزاء شكرا» و«السبنسة» و«قهوة المواردي» و«بوابة الحلواني» و«يا رجال العالم اتحدوا» و«رأفت الهجان» و«ابن النظام» و«أين قلبي» و«أم كلثوم» و«رحيم».

ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين العام 2018.