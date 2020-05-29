وفاة الفنان التشكيلي مرعي التليسي

الفنان التشكيلي الراحل، مرعي التليسي. (بوابة الوسط)

توفي مساء اليوم الخميس، الفنان التشكيلي الليبي مرعي التليسي (63) عامًا، وهو من أبرز الفنانين الليبيين الذين جسدت لوحاتهم نضوج المشهد التشكيلي الليبي على الساحة العربية والإقليمية منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي.

والفنان مرعي التليسي من مواليد مدينة بنغازي العام 1957، وهو رسام ونحات ومصمم غرافك ومصور فوتوغرافي، ولديه مرسمه الخاص المطل على البحر بالقرب من قوس ماركس بوسط المدينة القديمة في طرابلس، وله مسيرة فنية حافلة على المستوى المحلي والخارجي.

وأقام الفنان الراحل ونظم العديد من المعارض الفنية الجماعية على مستوى الوطن، عندما كان يعمل في إدارة الفنون التشكيلية في السنوات الماضية، كما كانت له مشاركة فاعلة في المعارض والملتقيات العربية والدولية لترسخ صورة الفن التشكيلي الليبي وتشد من ازره وتضفي عليه التنوع والخصوصية.

وساهم الفنان مرعي التليسي في الكثير من الأعمال الفنية والجداريات التي تزين الكثير من المباني ونفذ أعمال فنية بالكثير من المؤسسات وله أعمال مقتناه بالعديد من دول العالم منها مالطا وإيطاليا والنمسا وغيرها.