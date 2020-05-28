توقف أكثر من 100 صحيفة أسترالية عن الصدور بنسخة ورقية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 11:38 صباحا
صورة تمثال "رجل يقرأ الصحيفة" في ساحة أستراليا في سيدني (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «نيوز كورب» الإعلامية التي يملكها روبرت موردوك، الخميس، أنها ستوقف صدور أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في أستراليا، بسبب التراجع الكبير في عائدات الإعلانات التي فاقمتها جائحة «كوفيد-19».

وكانت المجموعة أعلنت في الأول من أبريل عن تعليق موقت لستين صحيفة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تسريح مئات العمال، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت المجموعة أن معظم صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة إلكترونيا فقط اعتبارا من 29 يونيو، وفي المجموع ستنشر 76 صحيفة على الإنترنت وستغلق 35 صحيفة بشكل نهائي.

ويعكس هذا الوضع اتجاها عالميا مقلقا لقطاع الصحافة الذي يعاني من انخفاض في عدد القراء في ظل بروز «غوغل» و«فيسبوك» طرفين أساسيين في مجال الإعلانات ما يؤدي إلى تقليص عائدات الإعلانات التي تعتبر حيوية لاستمرار الصحافة.

وقال مايكل ميلر الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيوز كورب أستراليا» إن الضربة النهائية سددها فيروس «كورونا المستجد»، وأضاف في بيان: «استمرت الإعلانات في الصحف المطبوعة التي تشكل الجزء الأكبر من عائداتنا، في الانخفاض»، وتابع: «ونتيجة لذلك، وبهدف مواكبة هذه التغييرات، سنعيد هيكلة أعمال نيوز كورب أستراليا للذهاب إلى حيث يذهب المستهلكون والمستثمرون».

وقالت المجموعة إن القرار سيؤثر على كل الولايات الأسترالية و«سيؤدي إلى فقدان وظائف»، لكن أكثر من 375 صحفيا سيواصلون متابعة الأخبار.

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