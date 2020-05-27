مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده بسبتمبر

نجوم على سجادة مهرجان البندقية السينمائي في دورة سابقة (ارشيفية:انترنت)

قال حاكم منطقة فينيتو الإيطالية لوكا زايا إن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في أوائل سبتمبر، مع انحسار تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد» في البلاد.

ومهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة بينالي دي فينيسيا هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم، وكان قد أعلن في يناير أن النجمة كيت بلانشيت سترأس المهرجان في دورته رقم 77، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال زايا، وهو عضو كذلك في مجلس إدارة شركة بينالي دي فينيسيا، إن عددا أقل من الإصدارات الفنية سيشارك في المهرجان هذا العام على الأرجح بسبب إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع صناعة السينما في العالم.

واضطر مهرجان «كان» السينمائي إلى تأجيل دورته التي كانت مقررة في مايو بسبب «كورونا»، وتعتزم إيطاليا رفع جميع القيود المفروضة على السفر يوم الثالث من يونيو وسيتمكن القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الدخول دون حجر صحي.

وسجلت إيطاليا 119 حالة وفاة جديدة السبت بمرض «كوفيد-19» ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 32735 حالة وهي ثالث أعلى حصيلة لحالات الوفاة بسبب الفيروس على مستوى العالم.