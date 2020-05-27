ألفونسو كوارون يدعم حقوق العاملات المنزليات المكسيكيات

المخرج ألفونسو كوارون حاملا جوائزه خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار (أ ف ب)

دعم المخرج السينمائي المكسيكي الفائز بثلاث جوائز أوسكار ألفونسو كوارون، الثلاثاء، حملة لضمان استمرار آلاف العاملات المنزليات اللواتي سرّحن من عملهن خلال جائحة «كوفيد-19»، في الحصول على رواتبهن.

وقال كوارون «58 عاما» الذي فاز بجائزة أوسكار عن أفضل مخرج خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار للعام 2019 عن فيلم «روما»: «تقع على عاتقنا بصفتنا أرباب عمل مسؤولية دفع رواتبهن في هذا الوقت الصعب»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف: «الهدف من هذه الحملة هو التذكير بمدى أهمية رعاية النساء اللواتي يهتممن بنا والاحترام الذي تستحقه هؤلاء العاملات»، وألقى كوارون الذي سلط فيلمه الضوء على العاملات المنزليات في أميركا اللاتينية، بثقله وراء حملة قام بها مركز دعم العاملات المنزليات وتدريبهن.

وقالت هذه المنظمة إن معظم العاملات المنزليات المكسيكيات البالغ عددهن 2.3 مليون نسمة ليس لديهن ضمان اجتماعي ولا يمكنهن الحصول على مساعدات مالية خلال أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وأوضحت: «تركت الآلاف من هؤلاء العاملات دون عمل أو دون أجر بعد انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد».

وأضافت: «العديد من أصحاب العمل طلبوا منهن التوقف عن العمل لحماية صحة الأسرة، لكنهن لم يمنحن أي ضمانات» حول رواتبهن.

وسجلت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، أكثر من 71 ألف إصابة بفيروس «كورونا» وأكثر من 7600 وفاة.