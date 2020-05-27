استبدال منح بجائزة تورنر البريطانية لمساعدة الفنانين

باحة متحف تايت في بريطانيا شبه مقفرة بسبب تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 (أ ف ب)

أعلن متحف «تايت» البريطاني أن جائزة تورنر العريقة للفن المعاصر ستستبدل هذا العام بمنح مخصصة لدعم عشرة فنانين في فترة وباء «كوفيد-19» الراهنة.

وسيجري اختيار الفائزين بـ«منح تورنر» في يونيو، وسينال كل منهم عشرة آلاف جنيه استرليني «12300 دولار»، وفي العادة تُمنح جائزة تورنر إثر معرض لأعمال المتنافسين النهائيين في الخريف ويحصل الفائز على جائزة 25 ألف جنيه استرليني، فيما ينال الآخرون خمسة آلاف جنيه لكل منهم، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح رئيس لجنة الجائزة أليكس فاركوهارسون وهو مدير متحف «تايت» في لندن أن «إغلاق دور المعارض وتدابير التباعد الاجتماعي لها أهمية حيوية، لكنها تعرقل حياة الفنانين وسبل بقائهم».

وأشار إلى أن «تنظيم معرض لجائزة تورنر مستحيل في الظروف الحالية، لذا قررنا مساعدة الفنانين أكثر في هذه المرحلة الصعبة»، وستُمنح جائزة تورنر مجددا لفنان واحد في 2021.